Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Bianca Pescaru a declarat, luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre incidentul elevului care si-a atacat profesoara cu cutitul, ca nu este un incident pur si simplu intamplator si ca este important sa intelegem care au fost toti factorii care au dus ca un copil…

