- In padurile de pe crestele munților deasupra vaii Luncanilor din Hunedoara se ascund ramașițele mai multor așezari dacice. Acest ținut al cetaților dacice și-a pastrat infațișarea nealterata de secole, iar localnicii vorbesc despre comorile prețioase ascunse aici.

- Romania inca exista pe „harta“ gimnasticii! Sabrina Maneca Voinea a cucerit medalia de argint in finala de la sol, sambata, la Campionatele Europene feminine de Gimnastica artistica de la Rimini, Italia. Sportiva noastra a avut cea mai mare nota in calificari (13,700), iar in finala de la sol a reușit…

- Aradul gazduiește spectaculoasa expoziție internaționala „Imperiul Roman. Tehnologia invingatorilor”. Exponatele reprezinta mașinarii inovatoare folosite in lupta de romani in perioada de maxima glorie a imperiului.

- Patru cetați dacice din Hunedoara iși intampina, in aceste zile, oaspeții, intr-o atmosfera relaxanta de primavara. Cele mai vizitate așezari dacice din Romania se afla in Munții Oraștiei

- Prezentam principalele mesaje transmise in cadrul interviului: - GNM este instituția care asigura controlul implementarii legislației naționale de mediu conform Directivelor europene in domeniul protecției mediului. - Autoritatea publica locala are atribuții directe in ceea ce privește asigurarea unui…

- Dr. Dana Miricioiu, unul dintre cei mai apreciati chirurgi esteticieni din Romania, a organizat alaturi de Teoxane un beauty brunch dedicat frumusetii, intr-un cadru select si plin de rafinament, in cadrul caruia a impartasit secretele ingrijirii pielii si a dezvaluit cele mai recente inovatii in domeniu.…

- Atletii romani Bianca Ghelber (ciocan) si Alexandru Novac (sulita) au cucerit medalii de argint, duminica, la Cupa Europeana de aruncari de la Leiria (Portugalia), potrivit Agerpres. In proba feminina de aruncare a ciocanului, Bianca Florentina Ghelber a obtinut argintul, cu 71,66 metri.…