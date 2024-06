Nationala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate cu selectionata Liechtensteinului, 0-0, vineri seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in ultimul test al tricolorilor inaintea EURO 2024. Romania nu a reusit sa marcheze in cele doua partide de pregatire pentru Campionatul European din Germania (14 iunie-14 iulie), 0-0 cu Bulgaria si Liechstenstein, si nu are nicio victorie in cele patru partide amicale din acest an. Daca pentru Liechtenstein acest egal este un rezultat istoric, pentru Romania este unul rusinos si starneste ingrijorare inaintea EURO 2024. Romania a fost lipsita de inspiratie…