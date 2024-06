Stiri pe aceeasi tema

- O lume intreaga așteapta cu sufletul la gura incheierea unei paci in Ucraina, insa experții avertizeaza ca mai important e in ce context se va intampla. Profesor și diplomat, Valentin Naumescu explica, intr-o analiza pentru „Adevarul”, cand și in ce condiții ar putea incepe negocierile.

- “Navigația nu inseamna trecere samavolnica, libertatea nu presupune acțiuni cu faradelegi”, a declarat un purtator de cuvint al Ministerului chinez al Apararii facind referire la raportul privind“libertatea de navigație” din anul fiscal 2023 lansat de Pentagon. In ultimii ani“libertatea de navigație”…

- Iubește animalele! Așa ca a facut o afacere din dragostea pentru acestea. Este vorba tanar din Iași, care iși dorea sa obțina bani de buzunar, a dezvoltat, cu timpul, o mica afacere care ii aduce sume consistente in fiecare luna. Astfel, o simpla idee, provenita și din dragostea pentru animale, s-a…

- Primarul general Nicusor Dan exclude sa candideze la alegerile prezidentiale din acest an. Nicusor Dan a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, de la Prima TV, daca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidentiale. ”Nu, nici vorba. Eu sunt preocupat de Bucuresti de multi ani, din 2006, fac…

- Mereu a existat intrebarea daca sucevenii sunt, de fapt, bucovineni sau moldoveni. Parerile au fost și sunt imparțite, dar haideți sa aflam ce spun un profesor universitar. Suceava, parte din Moldova sau Bucovina? Numele de Bucovina a fost atribuit de ocupanții austrieci parții de nord-vest a Moldovei,…

- Hari Bucur Marcu, cunoscut expert in managementul crizelor, compara, intr-un interviu pentru „Adevarul”, conflictul iraniano-israelian cu razboiul din Ucraina și explica unde poate duce primul. El avertizeaza ca ezitarile Statelor Unite ale Americii au lasat impresia unor slabiciuni și au incurajat…

- Județul Bacau a fost selectat ca unic partener roman in cadrul rețelei de orașe și regiuni International Urban and Regional Cooperation (IURC) de catre Comisia Europeana, conform declarației președintelui Consiliului Județean Bacau, Valentin Ivancea. Aceasta selectare vine in urma aprobarii proiectului…