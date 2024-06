Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, si ministrul pentru Europa si Afaceri Externe din Republica Albania, Igli Hasani, au semnat miercuri, 5 iunie, la Bucuresti, Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Republica…

- Sambata, la Congresul Studenților din Romania, desfașurat la Palatul Parlamentului, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a facut o declarație tranșanta privind sistemul de vot din Romania. Geoana a afirmat ca sistemul de vot romanesc este cel mai primitiv din toata Europa. Aceasta afirmație…

- Sistemul de vot din Romania este cel mai primitiv din toata Europa a declarat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Congresul Studentilor din Romania, care a avut loc la Palatul Parlamentului. „Implicarea in viata cetatii, schimbarea in bine a destinului natiunii noastre nu…

- @ Patriarhul Romaniei: ”BOR are convingerea ca, in cooperare cu statul, poate sa aduca o contribuție majora societații in plan spiritual, cultural, educațional și social-filantropic” Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane și alți lideri ai cultelor religioase recunoscute…

- Furtuna Renata, care a provocat deja ravagii in mai multe țari ale Europei, se indreapta spre Romania și a Republicii Moldova, aducind cu ea un front de aer rece, ce va cauza scaderi de temperatura drastice, ploi abundente și vijelii puternice, anunța meteorologii de la București. Se estimeaza ca diferențele…

- Benzina și motorina s-au scumpit. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, a majorat azi prețurile carburanților, pentru a treia oara de la inceputul lunii aprilie, scrie economica.net . Potrivit sursei citate, stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București afișeaza pe…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat joi ca presedintele Klaus Iohannis are sanse sa devina secretar general al NATO, iar Romania merita sa fie reprezentata la un asemenea nivel. Ciolacu a fost intrebat, dupa sedinta Consiliului Politic National al PSD, ce sanse are Klaus Iohannis sa obtina functia de…

- ”Suntem fruntea Europei” in legatura cu epidemia de rujeola din țara noastra, consecința a mișcarii antivacciniste, semnaleaza dr. Odette Popovici, reprezentant al Insitutului Național de Sanatate Publica. In prezent, cu puțin peste 50% dintre copiii cu varste sub un an sunt vaccinați. Suntem in aceasta…