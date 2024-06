Misterioși viruși giganți au fost descoperiți în Groenlanda In gheața din Groenlanda au fost descoperiți viruși antici care traiesc impreuna cu algele. Acești viruși pot avea un efect asupra incetinirii topirii gheții, ceea ce reprezinta o descoperire importanta pentru ecologie. Virușii uriași, deși invizibili cu ochiul liber, sint mult mai mari decit virușii normali. Aceștia pot avea o dimensiune de pina la 2,5 micrometri, adica de 125 de ori mai mari Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Descoperiți noi PC-uri cu AI, servere GPU avansate, expansiunea de memorie CXL și multe altele Ca raspuns la tendința de creștere a inteligenței artificiale, MSI, lider mondial in PC-uri cu AI, jocuri și soluții AIoT, va prezenta in cadrul acestui eveniment de prestigiu o noua gama de dispozitive de…

- Sanatatea SP Cluj va evolua maine, de la ora 18:00, contra celor de la Olimpia MCMXXI Satu Mare, intr-o partida ce va conta pentru etapa a VI-a din playout. Dupa retragerea celor de la Minerul Ocna Dej, doar o echipa va mai retrograda direct din aceasta serie, iar in lupta pentru evitarea acestui loc…

- Descoperiți cum sa aduceți un zambet pe fețele celor dragi cu cele mai inedite și autentice mesaje și urari de Paște pentru anul 2024. Aveți nevoie de felicitari pentru Whatsapp sau SMS? Iata cum sa le urați Paște fericit rudelor, prietenilor și celor apropiați.

- Paleontologii de la Universitatea Flinders au descris trei noi specii fosile de cangur. Una dintre ele, Protemnodon viator, cintarea pina la 170 kg, aproape de doua ori mai mare decit marele cangur roșu, cel mai mare mamifer marsupial in viața. Alte doua specii, Protemnodon mamkurra și Protemnodon dawsonae,…

- Elias Charalambous (43 de ani) aniverseaza astazi, 30 martie 2024, un an de cand a fost prezentat oficial ca antrenor principal la FCSB. Cu aceasta ocazie, tehnicianul cipriot a oferit un interviu exclusiv pentru GSP.ro in care a vorbit despre viața sa din Romania, de modul in care vede fotbalul, apropierea…

- Comisia Europeana va deschide o reprezentanța in Groenlanda, teritoriul autonom danez care nu face parte din UE, dar este important pentru Bruxelles din punct de vedere strategic, pentru resursele sale, scrie The Guardian.

- Ziarul Național va aduce in prim-plan evenimentul anului in domeniul urbanismului inteligent. Descoperiți cum Gala SCIA transforma viziunea despre orașele viitorului. Pe 4 Aprilie, inima inovației urbane pulseaza puternic in București, la Gala Smart City Industry Awards, ediția a 8-a. Un eveniment care…

- E oficial! Filmarile pentru show-ul de la Kanal D, „Insula de 1 milion”, au inceput. Concurentii sunt nerabdatori sa inceapa competiția și au sarit din barci cu tot cu bagaje, in apele Oceanului Atlantic.Au inceput filmarile la „Insula de 1 milion”, mai este foarte putin pana cand publicul ii va descoperi,…