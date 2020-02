Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar Ludovic Orban a declarat joi ca Guvernul incearca sa dezvolte un dispozitiv de absorbtie a fondurilor europene in domeniul Cercetare - Inovare, care sa integreze cat mai multe companii private.Citește și: Dana Budeanu desfiinteaza strategia PSD: 'Ok, politica e curva. Ba,…

- Leul se prabuseste pe linie in ultima sedinta a acestei saptamani, in timp ce dolarul ajunge la un nou maxim istoric. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7694 de lei/unitate, o crestere de 0,10% fata de sedinta anterioara. Dolarul american creste din nou, fiind…

- Euro si dolarul incep saptamana in crestere fata de moneda nationala, iar aurul ajunge la un maxim istoric fata de leu. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7798 de lei/unitate, o crestere de 0,02% fata de ultima zi a saptamanii trecute. Dolarul american a crescut…

- Vicepremierul RalucaTurcan anunța ca PNL va continua sa iși angajeze raspunderea pe probleme sensibile, care in mod normal ar trebui sa fie dezbatute in Parlament. PSD va avea destule ocazii sa demita Guvernul prin motiune de cenzura, a explicat Turcan. Executivul urmeaza sa-si asume raspunderea…

- Escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, in urma asasinarii celui mai mare comandant militar al Iranului in urma loviturii aeriene a SUA pe un aeroport din Irak, a impins preturile aurului pe pietele mondiale la cel mai mare nivel din ultimii sapte ani. Aurul, care este considerat un mod sigur…

- Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare…

- PSD a transmis, vineri, pe pagina de Facebook, ca Executivul PNL in aproape o luna și jumatate a depașit pragul de 11 miliarde de lei imprumuturi, ceea ce inseamna ca guvernarea liberala va crește datoria cu circa 70 de miliarde lei.Citește și: La final de mandat, Hans Klemm face marturisiri…

- Ionel Danca, seful Cancelariei prim-ministrului Ludovic Orban, a declarat vineri seara, la finalul sedintei de guvern, ca Executivul a adoptat doua proiecte de lege, pe care le va transmite Parlamentului in vederea angajarii raspunderii.Primul proiect se refera la justitiei. Astfel, Guvernul…