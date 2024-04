Comisia Națională de Prognoză anunță apocalipsa. Tarifele energiei au scufundat economia Estimarea evoluției industriei in trimestrul I 2024, pe baza anchetei de conjunctura efectuata de Comisia Naționala de Prognoza, arata un tablou dezastruos al economiei. Producția industriala și-a accentuat declinul, pe fondul prețurilor ridicate la energie. Cele mai mari reduceri, de peste 20%, s-au produs in repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor, servicii anexe extractiei […] The post Comisia Naționala de Prognoza anunța apocalipsa. Tarifele energiei au scufundat economia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ansamblu, economia pare sa stagneze, cu puține semne de revigorare in diverse sectoare. The post ECONOMIA ROMANIEI IN STAGNARE INS anunța scadere a PIB-ului și lipsa creșterii in sectoarele economice first appeared on Informatia Zilei .

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in prima luna a acestui an, 165.700 tone echivalent petrol, fiind cu 8,7% mai mica (minus 15.700 tep) fata de cea din ianuarie 2023, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carbune net au fost in ianuarie…

- Romania a produs, in ianuarie 2024, o cantitate de titei de 231.700 tone echivalent petrol (tep), cu 11.300 tep mai mica (-4,7%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au ridicat in prima luna…

- Specialiștii de la NASA avertizeaza omenirea și totodata se pregatesc pentru „apocalipsa internetului”, care va avea loc (pana) in anul 2025, pe fondul unei furtuni solare uriașe care ar putea sa loveasca Terra. Rețelele energetice ale Pamantului risca sa fie topite in astfel de circumstanțe. Cum se…

- „Economia romaneasca are o crestere economica substantiala pentru Europa, 3,4% este previzionat. Chiar citeam articolul din The Economist care spunea ca, in urmatorii ani, Romania va avea cea mai mare crestere economica in UE, peste 3% comparat cu o crestere economica previzionata undeva un 0,5 pana…

- Nu este o veste prea buna: Germania isi reduce prognoza de crestere economica in acest an de la 0,9% la 0,7%, anunța Ziarul Financiar.Institutul ifo si-a redus prognoza de crestere economica pentru Germania in 2024 la 0,7%, fata de 0,9% cat preconiza la jumatatea lunii decembrie. "Acum, cand comisia…

- Vremea se incalzește. ANM anunța ca urmeaza o perioada cu precipitații. Prognoza meteo 22 ianuarie – 19 februarie Scapam de frig dar vin ploile. Vremea va fi mai calda decat cea specifica perioadei in urmatoarele patru saptamani, potrivit ANM Prognoza meteo publicata marți de Administrația Naționala…