ANM anunta vreme mai calda decat normalul perioadei in zona Dobrogea Administratia Nationala de Meteorologie ANM informeaza ca vremea va fi mai calda decat in mod normal pentru perioada din calendar, in timp ce ploile vor fi prezente in cantitati reduse si pe arii restranse. Dar iata prognoza meteo pentru urmatoarele saptamani in Dobrogea, conform ANM. Vremea va fi usor mai calda in prima saptamana de prognoza, cu medii ale maximelor ce vor varia intre 22 si 24 de grade si ale minimelor intre 8 si 12 grade. Urmatoarea saptamana aduce o racire substantiala, cu un ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

