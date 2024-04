Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Municipiului Chișinau, Ion Ceban, a anunțat ca a avut o intrevedere cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, context in care și-a exprimat recunoștința pentru sprijinul acordat Republicii Moldova in contextul parcursului sau de integrare europeana.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, a avut astazi o intalnire cu premierul Romaniei, Marcel Ciolacu. „I-am mulțumit din numele cetațenilor pentru sprijinul oferit Republicii Moldova, inclusiv in parcursul nostru de integrare europeana”, a menționat edilul.

- Primarul de Chișinau, Ion Ceban, a venit cu o reacție, dupa demiterea ministrei Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov și numirea deputatului PAS Sergiu Lazarencu la șefia instituției. „Inca un prostalan de la PAS ministru cu salariu de 100.000”, a scris edilul, pe pagina sa de Facebook.

- Președinta Maia Sandu s-a intalnit cu premierul roman Marcel Ciolacu la Palatul Victoria. „Sprijinul necondiționat al Romaniei ne ajuta sa imbunatațim calitatea vieții acasa și sa avansam cu pași hotarați pe calea aderarii la Uniunea Europeana”, a menționat șefa statului.

- Primarul capitalei, Ion Ceban, nu renunța la petiția „50% pentru Chișinau. La doua saptamani de la lansare, petiția a fost semnata, atat online, cat și fizic, de 30 de mii de persoane. Potrivit edilului, campania de informare va continua și pe parcursul lunii februarie.

- Președintele PSD Romania in Republica Moldova, Iurie Ciocan, s-a intalnit astazi cu președintele partidului Mișcarea Alternativa Naționala, Ion Ceban. „Coordonam planurile pentru 2024. Calitatea vieții oamenilor și garantarea ireversibilitații vectorului pro-european sunt prioritațile de baza”, a scris…

- Primarul general, Ion Ceban, anunța ca CSE Chișinau a constatat situație excepționala in domeniul educației și ilegalitate in ordinele ministrului Educației in cazul Șefului Direcției Educație, Tineret și Sport, Andrei Pavaloi. „Aceste acțiuni, dar și multe altele facute de PAS, nicidecum nu pot fi…

- Ministrul Apararii, Angel Tilvar, a avut astazi o intalnire la sediul MApN cu premierul Ciolacu, in care au discutat spre conditiile de munca si de viata ale militarilor si despre nevoile de inzestrare ale Armatei cu tehnica moderna. ”Am avut, astazi, o intrevedere cu prim-ministrul Romaniei, Marcel…