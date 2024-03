Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PAS Sergiu Lazarencu, cel care urmeaza sa preia funcția de ministru al Mediului, dupa demiterea Iordancai-Rodica Iordanov, nu pare sa aiba vreo tangența cu domeniul pe care il va administra. Potrivit site-ului PAS, Lazarencu are studii de licența, a absolvit Academia de Studii Economice din…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, acuza PAS ca „a intrat intr-o noua campanie electorala”. „Acești oameni impart minciuni in corturi, in locațiile amenajate de municipalitate și modernizate din banii municipali. Eu ii sfatui sa mearga cu cortul in vama, unde protesteaza agricultorii, in fața la instituțiile…

- Președintele PSD Romania in Republica Moldova, Iurie Ciocan, s-a intalnit astazi cu președintele partidului Mișcarea Alternativa Naționala, Ion Ceban. „Coordonam planurile pentru 2024. Calitatea vieții oamenilor și garantarea ireversibilitații vectorului pro-european sunt prioritațile de baza”, a scris…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a depus recurs la decizia prin care a fost constatata lezarea drepturilor fostului pretor de Buiucani, Valeriu Nemerenco, la executarea in termen rezonabil a hotaririi judecatorești. Nemerenco a ciștigat și 100.000 de lei in calitate de prejudicii morale dupa…

- La scurt timp dupa ce primarul capitalei, Ion Ceban, a adus acuzații și critici dure guvernarii PAS, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a venit cu o replica. „Oameni buni, Ion Ceban, in ultima perioada, iși arata din ce in ce mai des caracterul adevarat: dezechilibrat,…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, vine iar cu critici și acuzații dure in adresa guvernarii. „Acești impostori cu toata haita lor galbena intrec orice limite in fiecare zi. Descreierați, care fac tot ce le trasnește prin cap, inchid instituții media, oameni, concediaza oameni competenți și pun in loc tot…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a scris in rețelele sociale ca la aceasta ora, toți responsabilii din cadrul direcțiilor municipale monitorizeaza situația și sint gata sa intervina in caz de necesitate. Tehnica și utilajele specializate ale regiilor de profil sint pregatite pentru activitațile…