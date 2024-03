Stiri pe aceeasi tema

- Sergiu Lazarencu, care e de astazi ministru al Mediului cu acte in regula, spune ca iși va concedia subalternii care nu vor demonstra performanțe. Deși nu are experiența in domeniu, Lazarencu susține ca știe ce are de facut. „- Ințeleg exact cum trebuie sa se intample lucrurile și toata experiența mea…

- Ministrul mediului desemnat, Sergiu Lazarencu, depune astazi, 14 martie, juramantul de investire, in prezența președintei Maia Sandu, și a prim-ministrului Dorin Recean. Anunțul a fost facut ieri de Guvern.

- Liderul Platformei DA, Dinu Plingau, a venit astazi, 13 martie, cu o reacție, dupa ce Iordanca-Rodica Iordanov a demisionat de la conducerea Ministerului Mediului, iar deputatul PAS, Sergiu Lazarencu, i-a luat locul. „Sper ca guvernarea sa ințeleaga cit de mult discrediteaza funcția de ministru prin…

- Primarul de Chișinau, Ion Ceban, a venit cu o reacție, dupa demiterea ministrei Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov și numirea deputatului PAS Sergiu Lazarencu la șefia instituției. „Inca un prostalan de la PAS ministru cu salariu de 100.000”, a scris edilul, pe pagina sa de Facebook.

- AUR nu reușește sa contracareze deciziile importante ale PSD și PNL, in special cea referitoare la comasarea alegerilor locale cu europarlamentare. Decizia de a uni alegerile locale cu cele europarlamentare pentru data de 9 iunie, un acord stabilit in culise de liderii PSD și PNL, pare sa fi declanșat…

- Coordonatorul AUR Timisoara, Ovidiu Szime, si-a anuntat demisia din functie, dar si din calitatea de „suporter”, asa cum probabil se numesc la AUR membrii de partid. Demisia lui vine la cateva zile dupa un demers similar al purtatorului de cuvant al organizatiei judetene, Cornel Iures. Ceva e putred…

- Șeful diplomației Republicii Moldova Mihai Popșoi o va gazdui la Chișinau pe ministra de externe a Canadei, Melanie Joly, care efectueaza in perioada 29-30 ianuarie o vizita de lucru in țara noastra. Despre acest lucru a anunțat MAEIE. Miniștrii Mihai Popșoi și Melanie Joly vor susține o conferința…