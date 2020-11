Proteste violente anti-prezidențiale în Chile Cateva mii de persoane au manifestat vineri seara impotriva președintelui Sebastian Pinera, forțele de ordine intervenind cu gaze lacrimogene și tunuri cu apa pentru dispersarea lor. In replica, unii protestatari au aruncat cu pietre și chiar au incendiat stații de autobus. Aproximativ 10.000 de persoane, convocate pe retelele de socializare, s-au adunat pe strazile din la Santiago de Chile, in apropierea sediului guvernului, protejat de o puternica forta de politie, pentru a manifesta pe bulevardul Alameda, principala artera a capitalei chiliene. Oamenii cereau demisia presedintelui conservator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

