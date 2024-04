”Regizori” de accidente auto, săltați de mascați! Prejudiciu de zeci de mii de euro Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș au destructurat o rețea infracționala specializata in regizari de accidente auto. Șapte persoane au fost reținute. Oamenii legii au destructurat o rețea de ”regizori” de accidente auto, in județul Argeș. Șapte persoane au fost reținute, fiind acuzate de faptul ca ar fi cerut și primit bani de la societați de asigurare in urma unor accidente regizate. Prejudiciul ajunge la aproximativ 80.000 de euro, scrie Mediafax. ”Regizori” de accidente auto, saltați de mascați Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș au dispus reținerea, pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 552 din 10 aprilie 2024 UPDATE: CERCETATI PENTRU INSELACIUNI PRIVIND ASIGURARILE In urma administrarii probatoriului, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Arges au dispus retinerea, pentru 24 de ore, fata de sapte persoane, cu varste intre 33 si 43 de ani, din judetele Dambovita, Arges…

- Polițiștii au facut percheziții, ieri, in Argeș și Dambovița, la persoane banuite ca au primit despagubiri de 80.000 euro pentru accidente fictive. In urma administrarii probatoriului, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș au reținut, pentru 24 de ore, șapte persoane cu varste intre…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș au descins,ieri, la persoane acuzate ca inșelau spcietațile de asigurari. Sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, polițiștii au efectuat 15 percheziții in județele Argeș și Dambovița. Persoanele sunt cercetate pentru savarsirea…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au pus in executare 15 mandate de percheziție domiciliara, in județele Argeș și Dambovița, la locuintele unor persoane cercetate pentru savarsirea unor infracțiuni…

- Opt persoane au fost audiate, suspectate ca ar fi primit bani de la societați de asigurare pentru a-și repara mașinile distruse in mod voit. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au pus in executare…

- Descinderi de amploare, miercuri de dimineața, in județele Dambovița și Prahova, la traficanții de droguri! Oamenii au efectuat 10 percheziții in cele doua județe. Descinderile au loc in cadrul unei anchete penale care vizeaza infractiuni de trafic de droguri de risc si mare risc, printre clientii traficantilor…

- Șase persoane din Milcov, județul Olt, sunt cercetate pentru ca au facut operațiuni financiare in mod fraudulos și pentru acces ilegal la un sistem informatic și furt, dupa ce au folosit carduri care nu le aparțineau pentru a face cumparaturi atat in țara, cat și in strainatate.Politiștii Serviciului…

- Procurorii prahoveni au facut, luni, perchezitii in trei judete, intr-un dosar de inselaciune si abuz de incredere in care un dezvoltator imobiliar este acuzat ca a incheiat conventii pentru comercializarea de apartamente, vanzand apoi bunurile imobile altor persoane. Prejudiciul in acest caz depaseste…