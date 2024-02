Fostul presedinte chilian Sebastian Pinera s-a stins tragic in urma unui accident de elicopter produs in sudul tarii. Cele trei persoane care se aflau alaturi de el au fost ranite. La momentul producerii accidentului aviatic, in elicopter se aflau alte patru persoane. Dintre acestea, trei au fost „gasite de catre primii salvatori”. „Cu regret profund anunțam moartea fostului președinte al Republicii Chile”, se spune marți in declarație. Pinera, in varsta de 74 de ani, a murit in popularul loc de vacanța Lago Ranco, la aproximativ 920 km (570 km). mile) la sud de Santiago. SENAPRAD , agenția chiliana…