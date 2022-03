Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) organizeaza miercuri un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, potrivit unui comunicat remis de organizatia sindicala. Citește și: Percheziții in Pitești! Barbat banuit de distrugere a unei mașini…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania organizeaza azi un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii. Motivele organizarii mitingului sunt tergiversarea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al CFR Calatori pe anul 2022 si intreruperea negocierilor…

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) organizeaza miercuri un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, potrivit unui comunicat remis de organizatia...

- Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) organizeaza astazi un miting de protest in fata Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, potrivit unui comunicat remis de organizatia sindicala. Motivele sunt tergiversarea aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli al…

- Autoritatea Navala romani a tranbsmis zilele trecute ca, avand in vedere conflictul armat de pe teritoriul Ucrainei si desfasurarea de actiuni mititare in zona frontierei fluviale cu Romania, cu aprobarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru prevenirea oricaror evenimente in care…

- Masuri pentru prevenirea oricaror evenimente in care sa fie implicate nave civile. Se interzice navigatia navelor si ambarcatiunilor civile indiferent de pavilion in sectorul romanesc al Bratului Chilia al Dunarii.Anuntul oficial al Autoritatii Navale Romane Avand in vedere conflictul armat de pe teritoriul…

- Electroplast cauta reprezentant vanzari, ingineri producție și contabil / economist. BistriVET are nevoie de un specialist marketing, iar Aquabis angajeaza cititori de contoare. Noi locuri de munca disponibile și la Leoni Bistrița sau Sanovil! Oferta completa, mai jos: Michaela’s Brasserie Ne dorim…

- Dupa aproape doi ani de pandemie, retailul ramane unul dintre cele mai stabile și constante domenii din punctul de vedere al ofertei de locuri de munca, dar și printre cele mai cautate de catre candidați, conform datelor eJobs.ro, liderul pieței de recrutare din Romania. Doar in acest moment, exista…