- Comisia Europeana a aprobat 204 milioane de euro nerambursabili din Fondul de Modernizare pentru inlocuirea unor locomotive vechi cu material rulant nou, a anuntat, joi, Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF). „Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) anunta asigurarea finantarii nerambursabile…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care aproba o cofinanțare de 200 de milioane de euro pentru autostrada A3 București - Borș, conform informațiilor furnizate de Administrația Prezidențiala. Aceasta cofinanțare este parte a Mecanismului de Redresare și Reziliența dintre Romania (PNRR)…

- Consiliul Județean Hunedoara dezbate proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF), a indicatorilor tehnico-economici și depunerea proiectului la Fondul pentru Modernizare. Obiectivul de investiții in discuție vizeaza realizarea de noi capacitați de producere a…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a semnat un imprumut de 40 milioane euro cu compania austriaca Eldrive Holding GmbH pentru instalarea a 8.472 de statii de incarcare a vehiculelor electrice (VE) in Bulgaria, Lituania si Romania in urmatorii trei ani, ca sprijin pentru mobilitatea verde si pentru…

- CARAS-SEVERIN – Daca in 2020 se estima finalizarea gazoductului pana in 2024, acum e greu de estimat cand va fi lansat, de fapt, in executie! Ambitiosul proiect, presupunand construirea unui gazoduct pe ruta Prunisor-Orsova-Baile Herculane-Jupa, lung de 160 km si cu o capacitate de transport de 394…

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a finalizat pe 20 decembrie plata sumei de 1,025 miliarde de euro catre Romania, suma reprezentand valoarea totala a proiectelor aprobate spre finanțare prin Fondul pentru Modernizare, in sesiunea de toamna a Comitetului pentru Investiții, potrivit unui comunicat…

