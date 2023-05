In acest moment, expertiza Bancii Mondiale se dovedește vitala pentru implementarea reformelor pe care Romani și le-a asumat prin PNRR. Delegatia Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene a convenit cu oficiali de la Bruxelles ca in REpowerEU sa existe un proiect pilot in irigatii, care sa includa panouri solare flotante si investitii in echipamentele de pompare, potrivit ministrului de resort, Marcel Bolos. „In urma discutiilor de zilele acestea de la Bruxelles, am convenit sa avem in REPowerEU un proiect pilot in irigatii care sa includa panouri solare flotante si investitii in echipamentele…