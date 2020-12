Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile private au un impact semnificativ asupra dezvoltarii economice indiferent de orizontul de timp, fie ca ne referim la dezvoltarea pe termen scurt sau pe termen lung. Pe termen scurt, sistemul de pensii private contribuie la creșterea PIB prin investițiile efectuate de fondurile de pensii in…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat duminica seara la Romania TV ca creșterea pensiilor trebuie sa se bazeze pe realitatea economica și ca PNL și-a propus sa modifice legea in acest sens. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar cere o 'minizona Schengen', pentru ca tot…

- Referitor la cresterea salariul minim, liberalul a spus ca vrea sa scoata elementul politic din aceasta discutie, transmite News.ro. „Stiti foarte bine ca am spus ca pensiile vor creste in fiecare an in perioada urmatoare. Vom vedea care va fi dinamica, dar vor creste in fiecare an. Da, ai nevoie de…

- Ziarul Unirea Ludvic Orban despre majorarea pensiilor: „Pot sa creasca doar prin dezvoltare economica, prin cresterea numarului de salariati” Pensiile pot creste doar prin dezvoltare economica, pentru ca se platesc din contributiile de asigurari sociale ale persoanelor angajate, a afirmat, sambata,…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca, deși PSD va promite majorarea pensiilor, acest lucru nu se poate face pâna când nu se va putea majora salariul mediu pe economie și nu vor fi create locuri de munca. „E o vorba: nu da vrabia din mâna pe cioara de pe gard”, a spus Orban,…

- Președintele Romaniei a sugerat ca nu va semna legea care prevede majorarea salariilor profesorilor cu 25 % și a pensiilor cu 40%. Șeful statului susține ca o astfel de decizie ar impovara PIB-ul pentru anul viitor, iar social democrații acționeaza total ”iresponsabil”. Klaus Iohannis a mai precizat…

- „Sunt oameni care ne-au spus ca ne va costa electoral decizia de a crește pensiile in funcție de posibilitațile bugetare lasate de criza economica din acest an și nu cu 40%. Guvernul a decis cu respect pentru pensionari – 14% (cea mai mare creștere de pana acum) și cu responsabilitate pentru cheltuielile…

- Cu mai bine de un an în urma, când legea pensiilor a fost promulgata, o serie de institutii si economisti au semnalat pericolul major reprezentat de cresterea accelerata a costului cu pensiile asupra bugetului. Referinta deficitului bugetar era atunci de -3% din PIB într-o perioada…