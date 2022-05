Stiri pe aceeasi tema

- Moștenitorul Tronului Marii Britanii a sosit miercuri in Romania pentru a se intalni cu refugiații ucraineni din București. Ziua de joi a petrecut-o la casa sa de vacanța din Valea Zalanului, o mica localitate din judetul Covasna, unde a venit ani la rand in vacanțe scurte, realteaza Agerpres . Valea…

- Printul Charles al Marii Britanii, care a sosit miercuri intr-o vizita in Romania, si-a petrecut ziua de joi la casa sa din Valea Zalanului, o mica localitate din judetul Covasna, unde a venit ani la rand intr-o scurta vacanta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Printul Charles de Wales a vizitat miercuri Romania, avand intalniri la București cu presedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciuca si Custodele Coroanei romane, Margareta. Discuțiile cu aceștia au fost centrate pe criza refugiatilor ucraineni si ajutorul dat de Romania tarii vecine in contextul…

- Ministrii Apararii roman si portughez, Vasile Dincu si Helena Carreiras, au semnat, joi, la Bucuresti, Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Portugheze privind cooperarea in domeniul apararii. Potrivit unui comunicat al MApN, transmis AGERPRES, ‘noul acord va contribui atat la extinderea…

- Cu renume la nivel mondial in industria de hairstyle, Mounir este cel mai urmarit și apreciat hairstylist. Pe 9 MAI 2022, el vine in Romania pentru a susține primul Masterclass dedicat profesioniștilor. Cu aceasta ocazie, hairstiliștii din Romania pot descoperi chiar de la Mounir secretele celor mai…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna va incheia un parteneriat cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti pentru derularea unor proiecte si studii in domeniul balnear. Potrivit conducerii CJ Covasna, obiectivul principal al acestui acord este stabilirea bazelor pentru cercetarea…