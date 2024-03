Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare opozant in calea intrarii complete a Romaniei in Schengen ramane Austria. Cancelarul Karl Nehammer nici nu a vrut sa auda de aderarea completa a Romaniei, la congresul PPE care a avut loc recent la București. Nehammer spune ca Romania nu gestioneaza corect fluxurile migratorii care vin…

- Premierul austriac Karl Nehammer a scris, pe Facebook, ca Romania este un partener important al Austriei, dar sistemul Schengen nu funcționeaza și nu poate fi extins. E a doua declarație similara a lui Nehammer dupa cea de joi, cand s-a intalnit cu președintele Iohannis, citeaza G4Media.ro. Austria…

- Karl Nehammer afirma ca Romania este un partener important al Austriei, dar sistemul Schengen nu funcționeaza și nu poate fi extins in prezent. Premierul Austriei, Karl Nehammer, a subliniat intr-o postare pe Facebook ca Romania ramane un partener esențial pentru Austria, iar relațiile economice dintre…

- Unul dintre cei mai contestați oameni a ajuns in Romania. Karl Nehammer se indreapta spre Palatul Cotroceni unde va avea intalniri cu șeful statului, Klaus Iohannis, dar și cu premierul Marcel Ciolacu. Tema principala a discuțiilor va fi aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Inainte de a ajunge in…

- "Romania și Grecia au o legatura speciala și pot juca impreuna un rol cheie la nivel regional. Am fost bucuros sa il reintalnesc pe premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, la București și sa discutam despre proiectele comune in domeniul energiei, transporturilor sau digitalului. Romania și Grecia trebuie…

- Euodeputatul Siegfried Muresan a anunțat ca delegatia austriaca la Congresul PPE de la București nu a mai votat impotriva manifestului electoral care cere aderarea cat mai curand posibil a Romaniei la spatiul Schengen, informeaza News.ro. Delegatia austriaca nu a mai votat impotriva manifestului electoral…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, arata ca in cadrul Congresului PPE s-a votat, in unanimitate, Manifestul PPE, iar Austria nu se mai opune aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Citește și: Rasturnare de situație: Austria a votat documentul care cere integrarea Romaniei in Schengen”O victorie…

- ”Am discutat astazi cu ambasadorii statelor membre UE la Bucuresti despre prioritatile europene ale Romaniei, la invitatia presedintiei Belgiei la Consiliul UE. Le-am multumit reprezentantilor corpului diplomatic pentru sprijinul oferit in vederea aderarii Romaniei la spatiul Schengen, pe cale aeriana…