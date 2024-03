Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Ciuca, președintele PNL și al Senatului, a participat, astazi, la Congresul PPE de la Bucuresti, ocazie cu care a declarat ca Romania are susținere din partea intregii familii popular europene in ceea ce privește aderarea la spațiul Schengen.

- Liderii celei mai mari familii politice europene, Partidul Popular European, se vor afla timp de doua zile la Bucuresti. 13 sefi de stat si de guvern si reprezentanti din 44 de tari vor fi prezenti la congresul PPE care incepe astazi. Popularii europeni vor adopta strategia pentru alegerile europarlamentare…

- Documentul final al Congresului PPE de la Bucuresti va conține și solicitarea de aderare la spațiul Schengen a Romaniei, dupa cum a declarat președintele PNL, Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca a declarat ca este de urmarit cum vor vota colegii din Austria solicitarea de aderare a Romaniei la spațiul Schengen…

- Documentul final al Congresului PPE va cuprinde și solicitarea ca Romania sa devina membru cu drepturi depline al Spațiului Schengen, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, inainte de inceperea Congresului PPE, care are loc la București. „Nu va fi vorba doar despre o declarație prietenoasa, ci va fi o…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a raspuns, sambata, in timpul unei vizite in Republica Moldova, unei intrebari privind reunificarea cu Basarabia, el afirmand ca in momentul in care R. Moldova va deveni membru al Uniunii Europene, atunci se poate vorbi de o unire in Uniunea Europeana. Ciuca a subliniat…

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a anunțat ca țara lui ar accepta imediat Bulgaria ca membru cu drepturi depline in Spațiul Schengen. Drept consecința, Olanda ar accepta și Romania ca membru cu drepturi depline in Schengen, intrucat la Consiliul JAI de la finalul anului 2022, Olanda a susținut ca ar fi…

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, spune ca daca un lider politic sustine ca este mai bine ca Romania sa nu fie stat membru Schengen decat stat membru Schengen, atunci acel lider politic nu merita sa ii reprezinte pe romani si nu le aduce servicii, potrivit News.ro.