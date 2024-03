Stiri pe aceeasi tema

- Documentul final al Congresului PPE de la Bucuresti va conține și solicitarea de aderare la spațiul Schengen a Romaniei, dupa cum a declarat președintele PNL, Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca a declarat ca este de urmarit cum vor vota colegii din Austria solicitarea de aderare a Romaniei la spațiul Schengen…

- Siegfried Mureșan (PPE / PNL), vicepreședintele Partidului Popular European: „Congresul Partidului Popular European din 6 - 7 martie de la București va cere aderarea cat mai rapida a Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen. In manifestul electoral al PPE, care va fi votat maine de plenul Congresului…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca, in urma cu cateva zile, a ajuns la un acord politic impreuna cu ministerele omoloage din Austria si Bulgaria privind extinderea spatiului Schengen cu Romania si Bulgaria la frontierele aeriene si maritime incepand cu luna martie 2024.

- Fostul premier Mihai Razvan Ungureanu, in prezent profesor universitar la Viena, sustine ca partidul condus de cancelarul Austriei, Karl Nehammer, incearca sa fure tema migratiei de la partidul de extrema dreapta, astfel se explica refuzul de a accepta Romania in spatiul Schengen.Mihai Razvan Ungureanu…

- Romania intrunește de ani de zile condițiile pentru aderarea la spațiul Schengen. Este incorect sa ni se puna acum condiții suplimentare, a subliniat deputata USR Diana Stoica, la B1 TV. Austria s-a aratat dispusa sa accepte intrarea Romaniei și a Bulgariei in Schengen cu traficul aerian, dar a pus…

- Europarlamentarul Victor Negrescu susține ca Romania ca are „toate sansele sa intre in spatiul Schengen pe cale aeriana”, solutia identificata fiind „o victorie importanta de etapa”. „Cerintele vehiculate de Austria in spatiul public nu sunt o problema, desi nu erau necesare in cazul Romaniei”, a scris…

