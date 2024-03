Stiri pe aceeasi tema

- Documentul final al Congresului PPE va cuprinde și solicitarea ca Romania sa devina membru cu drepturi depline al Spațiului Schengen, spune liderul PNL, Nicolae Ciuca, inainte de inceperea Congresului PPE, care are loc la București. „Nu va fi vorba doar despre o declarație prietenoasa, ci va fi o…

- Congresul PPE de la București este nu doar o mare intalnire politica, ci și o șansa unica pentru Romania de a-și consolida relațiile cu liderii importanți ai Europei. Intr-un moment in care solidaritatea europeana este pusa la incercare de multiple provocari, aceasta adunare impresionanta de personalitați…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, anunta ca miercuri Romania devine inima Europei, odata cu inceperea oficiala, la București, a Congresului PPE. Potrivit liderului PNL, acest eveniment este o dovadă a unității și a solidarității europene, dar si un raspuns ferm pe care cea mai mare familie politica…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a explicat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24, de ce merita Romania sa intre complet in Spațiul Schengen, decizie pe care guvernul austriac o amana. El a afirmat ca dupa aceasta pledoarie pe care o va susține la Congresul PPE și dupa declarația finala a liderilor…

- Conducerea PNL a votat, miercuri, in unanimite ca romanii din diaspora sa poata vota doua zile la europarlamentare. Președintele PNL Nicolae Ciuca a facut anunțul, precizand ca „diaspora a cerut ca alegerile sa dureze doua zile”.A doua decizia luata de PNL a fost legata de organizarea Congresului…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, afirma ca Romania va prelua migranti din Austria pe procedura Dublin, mentionand ca "nu este vorba de alte solicitari in plus, ci de ceea ce exista in momentul de fata in functiune". Potrivit acestuia, procedura Dublin presupune ca migrantii care au fost identificati…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, spune ca așteapta o decizie privind aderarea Romaniei la Schengen la sfarșitul anului, cand va avea loc Consiliul extraordinar JAI. Declarația lui vine dupa ce presa austriaca a scris ca ministrul de Interne Gerhard Karner este dispus sa relaxeze vetoul austriac asupra…