Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva ore petrecute la notar, Raluca Pastrama ș Pepe au semnat actele de divorț. Surprinzatoare a fost reacția brunetei. Mama fetițelor artistului a ieșit de la notar nervoasa, fiind foarte deranjata de ziariștii prezenți la fața locului.

- Pepe a facut declarații despre relația lui cu Raluca Pastrama. Artistul a explicat cum stau, de fapt, lucrurile intre cei doi, dar și ce spun fetele despre separarea celor doi. Pepe, declarații despre relația cu Raluca Pepe și Raluca s-au desparțit de curand. Deși, relația dintre cei doi parea ca nu…

- Mulți artiști romani au reclamat in ultima perioada sustragerea unor sume de bani din conturile lor. Pe fir a intrat și DIICOT. Procurorii au demara o ampla investigație și audieri a victimelor in acest caz de carduri clonate. Printre victime se numara și celebrul solist, Gabriel Dorobanțu, Adrian Nartea,…

- Sportivul roman Eduard-Mihai Craciun s-a clasat pe locul 8 in proba masculina de simplu Under-23, sambata, la Campionatele Mondiale de sanie de la Konigssee (Germania). Craciun a fost cronometrat cu timpul de 50 sec 250/1000 in prima mansa si nu a intrat in finala de sase. Primele doua pozitii ale podiumului…

- A trecut mai bine de o luna de cand Pepe a anunțat ca soția lui, Raluca Pastrama, i-a cerut divorțul. Ceea ce parea insa o desparțire amiabila s-a transformat intr-o poveste complicata, care a ridicat multe semne de intrebare: acuzații de violența și de infidelitate, ordin de protecție, partaj cu scandal.…

- Andrei Ștefanescu și soția lui au divorțat in luna septembrie, dupa 7 ani de relație și un an de cand s-au casatorit civil. Artistul a facut primele declarații, pe contul lui de socializare. Cei doi au impreuna un baiețel.„Dragii noștri, dupa cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din…

- La scurt timp dupa ce au aparut informații cum ca Pepe și-ar fi lovit soția in plina strada, acesta a facut primele declarații, fara a da insa prea multe detalii despre ceea ce s-a intamplat.Contactat de wowbiz.ro,Pepe a oferit prima reacție privind scandalul dintre el și Raluca. Acesta asusținut ca…

- Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, sunt in culmea fericirii de cand au luat-o acasa pe micuța Maria-Alexandra. Primul copil al cuplului a venit pe lume la spitalul Polizu, din Capitala, in data de 7 noiembrie.