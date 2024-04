Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe incidente au loc in liceele din țara. In cursul zilei de ieri, inca un elev a fost injunghiat, de aceasta data, intr-o școala din Galați. Baiatul in varsta de 18 ani a fost ranit langa unitatea de invațamant de un individ pe care nu il cunostea. Mama elevului din București, injunghiat…

- Oamenii legii l-au reținut pe minorul in varsta de 15 ani care a injunghiat un elev in varsta de 17 ani in curtea Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din București. Adolescentul va petrece 24 de ore in arestul poliției.

- Au aparut imaginile cu momentul in care elevul de la un liceu din București a fost injunghiat. Camerele de supraveghere au surprins clipa in care patru adolescenti au sarit gardul și l-au atacat pe adolescent in curtea școlii.

- La finalul lunii februarie, Oana Zavoranu a ajuns in fața magistraților in dosarul in care este acuzata de șantaj. Astazi, bruneta a fost, din nou, la Curtea de Apel și susține ca iși va trage și avocatul la raspundere, dupa ce apele se vor liniști.

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

- Un elev de liceu din Cluj-Napoca a fost condamnat definitiv la 1 an și 2 luni de inchisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 2 ani, dupa ce a lovit cu pumnii, telefonul și ciocanul de spart geamul in caz de urgența doi controlori pe un autobuz CTP Cluj-Napoca. Astfel, magistrații Curții…

- La doua zile dupa ce a fost audiat de DIICOT, Gheboasa a facut primele declarații și a clarificat situația. Au existat o mulțime de zvonuri cu privire la faptele sale, iar acum a decis sa spuna ce s-a intamplat cu adevarat in 1 martie, cand locuința lui a fost percheziționata.

- Tanara in varsta de 23 de ani, care susține ca a fost agresata de catre celebrul manelist Florin Salam, chiar in prima zi a anului 2024, a venit cu cea mai așteptata. Femeia a marturit ce s-a intamplat de fapt, in camera de hotel in care a intrat cu soțul Roxanei Stoian. Iata de ce a ajuns sa il considere…