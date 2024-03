Stiri pe aceeasi tema

- Gheboasa a transmis un mesaj controversat, dupa ce a fost audiat de DIICOT! Daca in urma cu doar o zi a ajuns pe mainile poliției, acum se pare ca atitudinea lui s-a schimbat radical. Artistul a transmis un atac dur, pe Internet.

- Gheboasa este vizat de DIICOT, dupa ce asupra lui ar fi fost gasite droguri. Primele informații despre dosarul in care este implicat fostul concurent Survivor Romania. Cum a fost prins cantarețul de trap. Gheboasa, vizat de DIICOT Momente tensionate pentru celebrul cantareț de trap. Gheboasa este vizat…

- Gheboasa, in acte Gabriel Gavriș, prins cu droguri, a fost adus la audieri, vineri seara, la DIICOT Dambovița. Surse judiciare au precizat ca Gheboasa a fost ridicat de pe un bulevardul Timișoara din București, avand canabis asupra sa. In cadrul audierii, procurorii vor sa stabileasca daca Gheboasa…

- Cantarețul Gabriel Gavriș (poreclit 'Gheboasa') este audiat, vineri seara, la sediul DIICOT Dambovița, au declarat surse judiciare pentru ȘTIRIPESURSE.RO. Artistul in varsta de 22 de ani și originar din Targoviște a fost ridicat cu o zi in urma, conform surselor citate, de pe un bulevard din Capitala,…

- Este o zi importanta pentru IPS Teodosie. La sfarșitul anului a aflat ca are probleme cu legea, iar in aceasta dimineața a fost dus la audieri. Ajuns la DNA, Arhiepiscopul Tomisului a facut primele declarații și se considera protejat. A venit la audieri cu Sfanta Liturghie.

- Tanara in varsta de 23 de ani, care susține ca a fost agresata de catre celebrul manelist Florin Salam, chiar in prima zi a anului 2024, a venit cu cea mai așteptata. Femeia a marturit ce s-a intamplat de fapt, in camera de hotel in care a intrat cu soțul Roxanei Stoian. Iata de ce a ajuns sa il considere…

- Raluca Pastrama a facut primele declarații despre divorțul de Ibrahim Ibru, barbatul cu care s-a casatorit dupa ce s-a desparțit de Pepe. Fosta soție a cantarețului a dezvaluit cand a avut loc separarea.Zvonurile despre desparțirea dintre Raluca Pastrama și Ibrahim Ibru au aparut in urma cu mai multe…

- Restaurantul lui Pescobar din Snagov a luat foc noaptea trecuta. Proprietarul a facut primele declarații dupa incendiu, spunand ca locația „a luat foc din temelii”. Pescobar a facut primele declarații, marturisind ca restaurantul „a luat foc din temelii”. Din fericire, flacarile nu au produs victime,…