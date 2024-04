Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu incidentul extrem de grav care a avut loc la o școala din Capitala au fost facute publice. Un copil de 16 ani a fost injunghiat in timp ce era in curtea școlii. Cei care l-au agresat nu invața in aceeași școala, iar martorii spun ca ar fi intrat pe langa paznici sau au sarit gardul.

- Elevul din București, care a pus pe jar o țara intreaga dupa ce și-a injunghiat profesoara de japoneza. Dupa acest atac au urmat și altele, in mai multe școli din țara. La aproape un an distanța, baiatul a fost obligat sa intre in abandon școlar. Intre timp, profesoara de japoneza a

- Un elev de liceu din Cluj-Napoca a fost condamnat definitiv la 1 an și 2 luni de inchisoare cu suspendare, pe un termen de supraveghere de 2 ani, dupa ce a lovit cu pumnii, telefonul și ciocanul de spart geamul in caz de urgența doi controlori pe un autobuz CTP Cluj-Napoca. Astfel, magistrații Curții…

- Elevul de clasa a opta din Targu Mureș care și-a batut diriginta pe holurile școlii, suparat ca fusese amendat de polițiști dupa ce provocase un scandal in clasa, a fost reținut pentru 24 de ore. Inainte de a fi incatușat, baiatul iși amenințase profesoara cu moartea. Femeia a ajuns la spital.Elevul…

- Procurorii au inceput audierile in cazul acuzațiilor de viol de la școala Nicolae Titulescu din București. Elevul agresat a fost audiat in condiții speciale. Procurorii au ridicat imagini de pe camerele de supraveghere din școala.

- Un tanar a fost amendat cu 500 de lei dupa ce a sarit gardul Palatului Parlamentului, fiind prins de jandarmi. El le-a spus ca voia sa viziteze cladirea. Tanarul, de 25 de ani, din zona Moldovei, se afla de cateva zile in Bucuresti. Acesta a sarit gardul din zona Pietei Constitutiei si a fost prins…

- Elevul de 15 ani care a folosit un spray lacrimogen la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida din Bucuresti a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, a informat marti seara Politia Capitalei.