- „Eram in curtea școlii iar un bait necunoscut a venit la mine. A venit sa se bata cu mine parte in parte. I-am spus ca nu-l cunosc, mi-a dat un pumn și a scos baioneta. El mi-a zis ca ma cunoaște dar nu știu de unde.Atacul a avut loc pe la 12:30, in incinta liceului, in fața salii de sport. Am sangerat…

- Elevul de 16 ani care a fost injunghiat in curtea unui liceu din Capitala a facut prima declarație dupa externare. Tanarul a povestit ca a fost atacat din senin și ca nu ii cunoaște pe agresori. Intre timp, unul dintre atacatori a fost arestat preventiv.

- Pentru un elev eminent de la Liceul Sf. Sava din Capitala statul in banca a devenit un calvar. O afecțiune grava a coloanei vertebrale ii provoaca dureri cumplite. „Orice mișcare pe care o fac a devenit chinuitoare. Chiar și simplul fapt de a respira imi provoaca dureri. Nu pot sta foarte mult pe scaun.…

- Tot mai multe incidente au loc in liceele din țara. In cursul zilei de ieri, inca un elev a fost injunghiat, de aceasta data, intr-o școala din Galați. Baiatul in varsta de 18 ani a fost ranit langa unitatea de invațamant de un individ pe care nu il cunostea. Mama elevului din București, injunghiat…

- Imaginile cu incidentul extrem de grav care a avut loc la o școala din Capitala au fost facute publice. Un copil de 16 ani a fost injunghiat in timp ce era in curtea școlii. Cei care l-au agresat nu invața in aceeași școala, iar martorii spun ca ar fi intrat pe langa paznici sau au sarit gardul.

- Scene șocante au avut loc intr-o școala din București. In urma unui conflict cu alți patru minori, un elev in varsta de 16 ani a fost injunghiat. Ulterior, adolescentul a fost transportat la spital pentru a-i fi acordate ingrijiri medicale.

- De la an la an, cireșele devin tot mai valoroase. Prețul lor crește considerabil cu fiecare primavara care ce vine.Anul acesta, primele cireșe au aparut și pe tarabele din Constanța. Au fost aduse de la 13.000 km departare, iar costul acestora este nici mai mult nici mai puțin de 250 de lei per kilogram,…

- Procurorii care ancheteaza acuzațiile de viol reclamate de familia unui elev de la școala Nicolae Titulescu din București au primit raportul medico-legal, care ar fi neconcludent, potrivit unor surse din ancheta.