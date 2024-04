Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii l-au reținut pe minorul in varsta de 15 ani care a injunghiat un elev in varsta de 17 ani in curtea Colegiului Tehnic Iuliu Maniu din București. Adolescentul va petrece 24 de ore in arestul poliției.

- Un elev a fost injunghiat in fața Liceului Iuliu Maniu din București. Baiatul, elev in clasa a 10-a, a fost atacat de un adolescent de aceeași varsta, informeaza Antena 3. Victima a fost transportata imediat la spital. Din fericire, aceasta nu ar fi fost ranita foarte grav, suferind rani artificiale…

- Elevul din București, care a pus pe jar o țara intreaga dupa ce și-a injunghiat profesoara de japoneza. Dupa acest atac au urmat și altele, in mai multe școli din țara. La aproape un an distanța, baiatul a fost obligat sa intre in abandon școlar. Intre timp, profesoara de japoneza a

- Sorana Darclee de la A.S.I.A. trece prin momente cumplite. Cantareața și-a pierdut cea mai draga persoana din viața. Mai exact, mama artistei a trecut, de curand, in neființa, iar in urma cu cateva zile a fost nevoita sa o conduca pe cea care i-a dat viața pe ultimul drum. Iata primele declarații dupa…

- O ancheta de proporții a avut loc la Scoala Nicolae Titulescu din București, acolo unde un elev a fost abuzat. Iata ce declarații șocante a facut directoarea instituției de invațamant unde a avut loc groaznicul incident! Ce reacție a avut in fața mamei copilului.

- Intr-un mesaj video postat pe Instagram, fiica Mioarei Roman s-a adresat oameniilor care o urmaresc in mediul online și care i-au transmis sute de mesaje de susținere. „Am simțit nevoia sa vorbesc un pic cu voi ca sa va mulțumesc in primul rand pentru toate mesajele pe care mi le-ați trimis, pentru…

- Poliția Naționala din Spania a anunțat ca l-a prins, la Barcelona, pe Alin Rotaru, „Regele Etnobotanicelor” din Romania, care in 2008 a inființat rețeaua naționala „magazine de vise”, celebrele „Spice Shop”, care au extins consumul de „droguri ușoare”. Știrea arestarii „Regelui Etnobotanicelor” a fost…