Florin Salam face primele declarații publice legate de scandalul în care este implicat Dupa ce saptamana trecuta a izbucnit un scandal legat de sume de bani pe care Florin Salam le-ar fi primit fara sa iși onoreze obligațiile, acum manelistul a facut primele declarații. Cantarețul Florin Salam spune ca dosarele sale care au ca subiect țepe date unor oameni carora ar fi trebuit sa le cante la nunți sunt inscenari. Manelistul a fost citat și audiat la poliție in mai multe dosare deschise dupa ce mai mulți pagubiți au facut plangeri. Pe scurt, Florin Salam ar fi incasat mii de euro, cu titlu de avans, pentru a canta la diverse nunți sau botezuri. Apoi, acesta nu a onorat contractele,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Stiri pe aceeasi tema

