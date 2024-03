Stiri pe aceeasi tema

- Impresarul lui Florin Salam susține ca manelistul ar fi șantajat! Iata care sunt primele declarații facute de Nicolae Constantin, dupa ce manelistul a fost saltat de polițiști. Ce a marturisit el, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Dupa țeapa imobiliara din Ploiești, acum și in Alba Iulia a aparut un caz similar. Oamenii revoltați au ieși in strada pentru a-și striga nemulțumirea despre maniera in care se desfașoara ancheta in cazul fraudei cu vanzarea apartamentelor.„N-am primit niciun fel de notificare scrisa. A descoperit o…

- Politistii din Torino au primit un pont potrivit caruia un italian care primeste pensie de handicap se preface orb. Autoritatile au demarat o ancheta care a tinut luni de zile, timp in care batranul a fost monitorizat constant.Barbatul a fost demascat dupa ce politistii au observat cum se plimba pe…

- Statele Unite au impus miercuri sancțiuni impotriva grupului infracțional ecuadorian Los Choneros și a liderului acestuia, a anunțat Departamentul Trezoreriei americane intr-un comunicat, informeaza Reuters.DE CE ESTE IMPORTANTCreșterea violenței in Ecuador a culminat luna trecuta cu lansarea de…

- Senatoarea independenta Rodica Boanca spune ca sotul ei a facut sesizare la DNA privind modul in care AUR a cheltuit banii din subventie, pentru caravana medicala, in spatele careia se afla o fundatie condusa de un deputat AUR, si care a primit 11 milioane de lei. Senatoarea a afirmat ca le-a spus celor…

- Magistrații Secției Penale a Curții de Apel Cluj au dat curs apelului DNA Baia Mare in procesul denumit „Mita pentru pirita”, dispunand rejudecarea la Tribunalul Maramureș a confiscarii sumei de 150.000 de dolari, pretinsa ca mita și primita de inculpatul Catalin Chereches, fost primar al municipiului…

- „Este un program care nu inseamna doar a nu mai polua cu PET-uri, ci pana la urma el poate sa insemne locuri de munca in toate localitațile. Din acest punct de vedere orice efort de sprijinire a antreprenoriatului in Romania este binevenit", a subliniat ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,…