Florin Salam a fost plasat sub control judiciar Cunoscutul cantareț de manele, Florin Salam a fost pus sub control judiciar in dosarul penal deschis pe numele sau, potrivit unor informații pe surse. In apararea sa, artistul susține ca a restituit sumele de bani persoanelor pagubite. Florin Salam este acuzat ca ar fi luat bani in avans de la mai multe persoane pentru a canta, insa nu s-a mai prezentat la evenimentele promise. Prejudiciul estimat in acest dosar este de 18.000 de euro. Cantarețul de manele a declarat ca „se va face curațenie imediata”, iar despre banii de la evenimentele la care nu s-a mai prezentat a spus ca „sunt dați inapoi”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam, celebrul cantareț de manele, se afla in centrul unui scandal de proporții, dupa ce a fost implicat intr-un dosar de inșelaciune de catre autoritați. Impresarul sau, Nicolae Constantin, a dezvaluit ca artistul este dispus sa restituie sumele pagubitilor și chiar sa depuna plangere impotriva…

- In urma unei investigații extinse, surse exclusive au dezvaluit ca celebrul cantareț de manele, Florin Salam, este implicat intr-un dosar de inșelaciune, fiind banuit ca ar fi primit sume substanțiale de bani pentru a susține concerte la evenimentele unor persoane, fara a-și onora angajamentele ulterior.…

- Escrocii parca nu dorm niciodata și pun la cale noi și noi metode prin care sa se imbogațeasca fara prea mult efort. O romanca a pierdut așa 500.000 de euro! O romanca a pierdut 500.000 de euro dupa ce a intalnit un ”prinț nigerian”! Normal, așa-zisa intalnire a avut loc in mediul online , acolo unde…

- Gheboasa are mari probleme cu oamenii legii! Cunoscutul cantareț de trap de la noi din țara este audiat intr-un dosar pentru trafic de droguri. Iata ce au descoperit autoritațile, in urma anchetei lui Gheboasa! Cantarețul trap a fost lasat in libertate.

- Doua familii de medici, una din Vaslui și una din Buzau, au avut parte de o tragedie in timpul unei excursii in Dubai, dupa ce autocarul in care se aflau a fost implicat intr-un grav accident rutier. Vacanța de vis in Dubai pentru doua familii de medici romani s-a transformat in coșmar, in urma unui…

- Cunoscutul cantareț de manele, Tzanca Uraganu a intrat in atenția polițiștilor dupa ce ar fi primit bani falși in timpul unor dedicații. Ce spune artistul? Tzanca Uraganu este vizat de un dosar legat de bani falși. La scurt timp dupa ce ar fi fost implicat in acest scandal, artistul a oferit o reacție…

- Cunoscutul cantareț de manele, Florin Stoian, cunoscut sub numele de scena Florin Salam, a fost ridicat de polițiști de la domiciliu și dus la secția de poliție din Targoviște pentru a fi audiat intr-un caz de inșelaciune, conform informațiilor furnizate de surse apropiate anchetei. Masura a fost dispusa…

- O operațiune spectaculoasa desfașurata la primele ore ale dimineții de astazi a șocat comunitatea locala, cand autoritațile au efectuat descinderi la Primaria Gura Teghii. In cadrul acțiunii, primarul Gheorghe Micleru și alți funcționari ai primariei au fost reținuți și conduși la audieri in cursul…