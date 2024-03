Bărbatul care îl acuză pe Florin Salam de înșelăciune rupe tăcerea. Câți bani i-ar fi dat, de fapt, manelistului Una dintre persoanele care au depus plangere impotriva lui Florin Salam pentru inșelaciune a oferit primele declarații in acest caz. Barbatul susține ca i-ar fi oferit cantarețului de manele, in avans, suma de 10.000 de euro, pentru a canta la nunta fiului sau, dar Salam nu s-a mai prezentat la eveniment și nici nu i-a mai raspuns la telefon. Barbatul spune, de asemenea, ca a mers și la Florin Salam acasa, insa cu toate ca a primit promisiuni ca ii va restitui banii, acest lucru nu s-a intamplat. Pagubitul a marturisit ca l-a contactat pe cantareț in iarna anului trecut pentru a canta la nunta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Salam a fost retinut de polițiști pentru 24 de ore! Polițiștii din Capitala au facut, in aceasta dimineața, percheziții acasa la Florin Salam, dar și in alte locații, in dosarul de inșelaciune in care cantarețul este acuzat ca a luat bani de la oameni, dar nu a mers la evenimente. ”Astazi, 14…

- Florin Salam a fost retinut de polițiști pentru 24 de ore! Polițiștii din Capitala au facut, in aceasta dimineața, percheziții acasa la Florin Salam, dar și in alte locații, in dosarul de inșelaciune in care cantarețul este acuzat ca a luat bani de la oameni, dar nu a mers la evenimente. ”Astazi, 14…

- "La data de 14 februarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 16.45, prin sistem 112, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 5, trei persoane ar fi fost incendiate.Polițiștii care s-au deplasat…

- Doua femei si un barbat au fost transportati la spital, miercuri, dupa ce barbatul s-a incendiat impreuna cu fosta concubina, iar mama acesteia a suferit arsuri in timp ce incerca sa stinga focul. „La data de 14 februarie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti –…

- "La data de 14 februarie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 24 Poliție au fost sesizați, in jurul orei 16.45, prin sistem 112, cu privire la faptul ca, la o adresa din Sectorul 5, trei persoane ar fi fost incendiate.Polițiștii care s-au deplasat…

- Robert Busa, zis "Yoc", ar fi fost reclamat la poliție chiar de varul sau, pe care l-ar fi impușcat in antebrațul stang, cu un pistol cu bile de cauciuc.Scandalul a pornit de la faptul ca interlopul iși banuia varul ca ar avea o relație extraconjugala cu partenera sa.Robert Yoc se afla in control judiciar…

- Un adolescent este suspectat ca si-a ucis bunica, in varsta de 86 de ani, intr-o locuința din Sectorul 2 al Capitalei. Baiatul a fost prins de polițiști si dus la audieri, potrivit News.ro.Batrana a fost gasita moarta vineri, 29 decembrie.„La data de 29 decembrie 2023, Sectia 8 Politie fost sesizata,…

- UPDATE Un tanar de 29 de ani, aflat cel mai probabil sub influența drogurilor, a murit dupa ce a cazut de la etajul 10 al unui bloc dintr-un complex privat, principala ipoteza fiind ca s-a sinucis. Inainte, vecinii au sunat la 112, iar la fața locului au sosit polițiștii secției 2. Aceștia au vorbit…