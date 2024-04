O femeie din Iran s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din sectorul 6 O femeie in varsta de 31 de ani, nascuta in Iran, s-a aruncat de la etajul 11 al unui bloc din sectorul 6 al Capitalei, potrivit unor surse judiciare. Femeia s-a aruncat de la etajul 11, de pe un bloc din incinta complexului Exigent, situat pe Bulevardul Timșoara, din Sectorul 6. „La data de 8 aprilie 2024, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 22 Poliție au fost sesizați, prin sistem 112, cu privire la faptul ca o persoana s-ar fi precipitat de la etajul unui bloc, din Sectorul 6. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul subunitații, precum… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

