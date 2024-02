Calendar ortodox 23 februarie 2024. Ce sarbatoare este vineri?

In aceasta luna, ziua a douazeci si treia pomenirea sfantului sfintitului mucenic Policarp, episcopul Smirnei.Sfantul Policarp, Episcopul Smirnei, roditor in toate cele bune Col. 1:10 , s a nascut in sec. I si a trait in Smirna Asia Mica. A ramas orfan la o varsta frageda si… [citeste mai departe]