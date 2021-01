Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, confirmat pozitiv cu Covid-19 Dominic Fritz a anunțat miercuri ca a fost confirmat pozitiv cu Covid-19 și ca va ramane in izolare. Intr-o postare pe Facebook, primarul Timișoarei a descris simptomele pe care le are. „A treia oara n-am scapat. Din pacate, azi am fost confirmat pozitiv pentru COVID-19. Aseara am simțit dureri musculare și o stare subfebrila așa ca am facut un test azi dimineața la prima ora. Rezultatul a venit și ma obliga la izolare totala timp de 14 zile. Nu am fost contact direct pentru niciunul dintre angajații Primariei Timișoara pentru ca am purtat tot timpul masca”, a scris Fritz pe Facebook. In perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

