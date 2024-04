Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 9 aprilie, la ora 19:00, la Centrul Regional de Afaceri (CRAFT) va avea loc lansarea lui Dominic Fritz la un nou mandat pentru Primaria Timisoara. De asemenea, va fi prezentata si echipa Aliantei Timisoara Unita pentru Consiliul Local. La evenimentul organizat cu exact doua luni inaintea alegerilor…

- Astazi se vor parafra in mod oificial candidaturile Aliantei Timisoara Unita (USR, Forta Dreptei, PMP etc.) la Primaria Timisoara si presedintia Consiliului Judetean. Ceea ce parea de neconceput in urma cu o luna, Dominic Fritz si Alin Nica vor candida in tandem pentru a-si conserva cele doua pozitii.…

- REPER pleaca in cursa pentru alegerile locale cu o lista completa de candidați la Primaria Timișoara, dar și in Lugoj și localitațile periurbane puternice din jurul orașului de pe Bega. Raul Olajos, actual consilier județean, fostul șef al PLUS Timiș și fost copreședinte al USR-PLUS, se va lupta cu…

- Lista comuna de candidați PSD-PNL pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie a fost validata, joi, de catre conducerile ambelor partide. Liderii clujeni ai liberalilor și ai social-democraților au prins poziții eligibile.

- Alaturi de cele trei partide deja asumate pentru susținerea lui Dominic Fritz pentru obținerea unui nou mandat de primar, USR, PMP și Forța Dreptei, pe lista extinsa, devenita Alianța pentru Timișoara, apar, de joi, și Partidul Liberal – partea ”oficiala” a aripii Raul Ambruș, desprinsa din PNL Timiș,…

- Stabilirea listelor cu candidații din Timișoara și din Timiș pe care USR ii va propune sau susține la proximele alegeri locale s-ar putea sa se fi complicat puțin odata cu lansarea coaliției cu PMP și Forța Dreptei. Totuși, la Timișoara nu e de așteptat ca Alianța Dreapta Unita sa schimbe prea mult…

- Cele trei partide participante la alianța Dreapta Unita il vor susține pe Dominic Fritz in cursa pentru un nou mandat de primar, dar in ceea ce privește listele pentru consiliile locale, consiliul județean sau șefia CJT nu s-a stabilit nimic clar. Liderul USR Timiș vorbește despre faptul ca Klaus Iohannis…

- Cine sunt candidații la europarlamentare ai Dreptei Unite. USR, PMP si Forta Dreptei și-au imparțit primele locuri USR, PMP si Forta Dreptei anunta, duminica, lista comuna pentru alegerile europarlamentare, precum si programul electoral pentru aceste alegeri. „In cadrul acestui eveniment al Dreptei…