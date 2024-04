Calendarul competitional pentru 2025 in Formula 1 a fost dezvaluit vineri, sezonul urmand sa includa 24 de Mari Premii, la fel ca in 2024. Totouși, el va incepe la jumatatea lunii martie in Australia si nu in Golf, au declarat vineri organizatorii, scrie AFP. Astfel, Melbourne va gazdui runda inaugurala a celei de-a 76-a editii a Campionatului mondial de Formula 1, in perioada 14-16 martie. Apoi, cursele se vor muta in China saptamana urmatoare, inainte de a se opri la Suzuka, in Japonia, la inceputul lunii aprilie. Bahrain, locul de debut pentru Campionat in ultimii ani, a fost mutat la jumatatea…