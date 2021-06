Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, ca procesiunea cu moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava din aceasta primavara a contribuit la scaderea cazurilor de COVID-19 din municipiu. „Ne-a pazit Dumnezeu aici, in Suceava. Am simtit acest lucru inca din primavara cand s-a iesit cu Sfantul pe strazi. Am avut o procesiune si […] The post Primarul Sucevei susține ca procesiunea cu moastele Sfantului Ioan cel Nou a dus la scaderea cazurilor de COVID-19 in oras appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .