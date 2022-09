Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 septembrie 2022, a primarului orasului Otopeni, Constantin Silviu Gheorghe.Primarul este acuzat de abuz in…

- Primarul comunei Albeni, Silviu Ionuț Stan (PNL), a fost reținut, joi, pentru 24 de ore, de Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj. Anchetatorii Direcției Generale Anticorupție au efectuat joi percheziții la sediul primariei, la casa din Targu Jiu a edilului și la casa familiei sale din Albeni.Procurorii…