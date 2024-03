Nouăsprezece percheziții în patru județe. În vizor, o firmă de transport. Prejudiciul: aproximativ 15.000.000 lei In judetele Mures, Hunedoara, Bihor si Ilfov se deruleaza nouasprezece percheziții, vizata fiind o firma din Mures, care are ca obiect de activitate traficul rutier de marfuri și care ar fi provocat un prejudiciu de aproximativ 15.000.000 lei. Firma nu a mai achitat ratele contractelor de leasing și a refuzat sa restutie mașinile achiziționate. La inceputul acestei luni, politistii au identificat si ridicat 90 de vehicule care faceau obiectul contractelor de leasing, ascunse in curtile unor societati comerciale din muncipiul Targu Mures. Percheziții domiciliare ”…Serviciului de Investigatii Criminale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

