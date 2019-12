Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma (PSD), a transmis o invitatie, cu antetul Primariei, la un miting care va avea loc, duminica, in centrul orasului, pentru a-l determina pe ministrul Agriculturii, Adrian Oros, sa revina asupra deciziei prin care l-a demis pe cercetatorul Costel Vanatoru…

- Reprezentanti ai PSD Buzau au reactionat vineri, dupa ce cercetatorului Costel Vanatoru a fost demis de la conducerea Bancii de Gene pentru Legumicultura. Primarul orasului Buzau, Constantin Toma, a declarat ca Vanatoru nu este membru de partid si si-a facut toata viata datoria fiind in slujba acestei…

- Primarul general, Gabriela Firea, a decis sa amane intrarea in vigoarea a taxei Oxigen. Astfel, programul Oxigen privind vinietele nu va mai intra in vigoare din ianuarie 2020, ci din luna martie a anului viitor. Firea a explicat ca inainte ca proiectul sa fie pus in practica, vrea ca șoferii sa aiba…

- Viorica Dancila a susținut o conferința de presa dupa miezul nopții alaturi de Marcel Ciolacu, președintele intermar al PSD și Paul Stanescu, secretar general interimar al partidului. Fostul premier se va reintoarce la conducerea organizației de femei. Conducerea interimara a PSD a decis ca Congresul…

- Soarta lui Dan Barna este decisa zilele acestea prin vot online. Conducerea USR a decis ca, in urma rezultatului dezamagitor obtinut de Dan Barna la primul tur de scrutin din 10 noiembrie, membrii formatiunii politice sa voteze daca il mai vor sau nu pe Barna in fruntea partidului. Ca urmare, incepand…

- Viorica Dancila s-a aflat, vineri, fața in fața cu liderii social-democrati la primul CEx PSD dupa caderea Guvernului in urma validarii moțiunii de cenzura. Social-democrații din CEx ar fi votat, in unanimitate, debarcarea lui Mihai Fifor de la conducerea campaniei. Ca urmare, responsablitatea organizarii…

- PSD Teleorman anunța pe pagina oficiala de Facebook ca primarul suspendat al orașului Videle, care a vrut sa elimine de pe stalpi bannerele electorale ale Vioricai Dancila, a renunțat, prin demisie, in luna iulie, la calitatea de membru al organizației județene a partidului. „Cu privire la recentele…

- A fost tensiune maxima in Dobrosloveni in timpul reconstiturii traseului pe care Gheorghe Dinca l-a facut dupa rapirea Alexandrei Macesanu. Localnicii au iesit pe strazi si au incercat sa ajunga la criminal. Luptatorii de la trupele speciale ale IPJ Olt au fost nevoiți sa intervina pentru a-i calma…