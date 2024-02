Stiri pe aceeasi tema

- A aparut o tentativa de frauda financiara de tip deepfake care folosește imaginea guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. ”In ultima perioada, pe mai multe platforme si retele de socializare, au aparut postari tip deepfake care il implica pe guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. Videoclipurile…

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters. Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Intre 2019 și 2023 partidele au cheltuit 100 de milioane de lei pentru publicitate online pe teme politice, electorale și sociale. Cei mai mulți bani s-au dus catre Facebook și Instagram – 80 milioane lei, urmați de Google și Youtube – 18 milioane lei. Peste jumatate din acești bani au fost cheltuiți…

- Deputatul AUR Adrian Axinia a depus la Sectia 17 Politie din Bucuresti o cerere pentru a declara disparitia presedintelui Klaus Iohannis. Parlamentarul a motivat ca din data de 18 decembrie 2023, Klaus Werner Iohannis nu a mai avut nicio actiune publica. ”Klaus Werner Iohannis nu a mai aparut public…

- Adrian Nica, noul șef al Corpului de Control al Guvernului a fost somat de BCR sa predea cheia unei cutii de valori, dupa ce banca l-a dat in judecata și a caștigat. Nica și soția sa au trei credite la BCR, conform declarației de avere. Conform portalului instanțelor de judecata, numele lui Adrian Nica,…

- Meteorologii anunta ca vremea va fi geroasa, pana joi dimineata, in nordul, estul si centrul tarii, iar temperaturile minime vor cobori chiar la -21 de grade, in estul Transilvaniei. Totodata, a fost emis Cod galben privind intensificari ale vantului, in sudul Moldovei, Dobrogea si jumatatea de est…

- Senatoarea USR Anca Dragu, fosta șefa a Senatului Romaniei și ministru de Finanțe in guvernul Cioloș, a fost propusa pentru funcția de guvernator al Bancii Naționale a Republicii Moldova. Anca Dragu a obținut cetațeania moldoveneasca, a anunțat presa de peste Prut. Anunțul a fost facut de președintele…

- ANM a emis noi coduri galbene și portocalii de vreme rea. Astazi și maine, vantul puternic, ploile, lapovița și ninsoarea sunt așteptate in jumatate de țara. ”In sudul Moldovei, estul Munteniei si in Dobrogea vor fi intensificari ale vantului, cu rafale de 60…80 km/h. Pe litoral si in bazinul vestic…