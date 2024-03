Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins protocolul de constituire a Aliantei Dreapta Unita formata din USR, PMP si Forta Dreptei, a anuntat Catalin Drula. Presedintele USR a anuntat ca decizia BEC va fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si a invitat oamenii la evenimentul de duminica…

- Dascalul unei biserici dintr-o localitate din Buzau a fost injunghiat in timpul slujbei de un barbat cu probleme psihice. Scandalul a pornit dupa ce dascalul l-a rugat pe individ sa iasa din biserica pentru ca facea galagie. Un incident grav s-a petrecut in localitatea Ploiești, din județul Buzau. Acolo…

- Presedintele USR Catalin Drula a declarat ca „esecul Schengen, anuntat cu o mare de aplauze de PNL. Congresul PPE organizat la Bucuresti nu a adus nimic Romaniei”, iar PNL ramane tot la stadiul de „vasali” ai lui Ciolacu. „Esecul Schengen, anuntat cu o mare de aplauze de PNL. Congresul PPE organizat…

- Catalin Drula, președintele USR, il acuza pe Marcel Ciolacu ca vrea sa ii racoleze pe primarii USR, pe care ii amenința cu controale ale unor instituții ale statului. ”Marcel Ciolacu se comporta ca un golan politic. Primarii USR sunt sub asalt zilnic. Ori se alatura mafiei, ori… se știe ce pațești.…

- Fane Capatana, celebrul interlop din ani 90, a fost retinut de politisti dupa ce s-a dat drept politist si a oprit un sofer strain in trafic, la Buzau, si i-a furat o suma mare de bani din portofel. Fane Capatana, pe numele sau adevarat Dinu Stefan, in varsta de 55 de ani, a fost retinut […] The post…

- Primarița din Campulung, Elena Lasconi, a fost data in judecata de un fost angajat al primariei, dupa ce s-a plans, dupa preluarea mandatului, ca nu toți oamenii din instituția pe care o conduce iși fac treaba, unii dintre aceștia fiind “leneși” și „puturoși”. Mai mult, i-ar fi amenințat ca ii da afara…

- Scandal dupa scandal in USR. Elena Lasconi a criticat dur conducerea partidului, in special pe Catalin Drula, care „ia decizii de sus in jos” și care „intr-o zi te trateaza ca uliu, iar in alta zi ca cioara”. Mai mult, primarița din Campulung Muscel a cerut șefilor USR sa iși dea demisia daca nu indeplinesc…

- Primarul municipiului Campulung, Elena Lasconi, anunța ca este dispusa sa candideze la alegerile prezidentiale in cazul in care va avea susținerea colegilor sai din USR. „Pentru mine este o palarie prea mare. Dar, daca eu aș ști ca ar fi bine pentru țara, daca colegii mei m-ar susține, voi face asta.…