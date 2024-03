Stiri pe aceeasi tema

- Remus Borza, consilierul președintelui PNL Nicolae Ciuca, incearca sa il propulseze pe Dan Ostahie, patronul grupului Altex, in postura de candidat al coaliției PSD-PNL la Primaria Capitalei, in contextul in care relațiile de business dintre cei doi nu au fost explicate public sau in interiorul PNL.…

- Șeful PSD Marcel Ciolacu nu vrea sa pațeasca precum Victor Ponta la alegerile din 2014, cand diaspora a facut diferența la voturi, astfel ca este posibil sa organizeze cel puțin 2 zile de vot pentru romanii din strainatate, „ca sa nu se creeze emoție in diaspora”. Ciolacu a declarat, la sediul PSD,…

- Premierul vietnamez Pham Minh Chinh s-a intalnit, luni, cu premierul Marcel Ciolacu si va avea o intrevedere și cu presedintele Klaus Iohannis. Urmeaza sa fie semnate mai multe documente puse in cadru de un memorandum de cooperare economica si culturala, potrivit anunțurilor facute de Guvern și de Administrația…

- Purtatorul de cuvant al USR, Ionuț Moșteanu, a postat, luni, pe Facebook ca „democrația cu epoleți construita de Klaus Iohannis, PSD și PNL iși arata acum adevarata fața”, iar incidentul cu Angi Șerban, care a fost ridicata de Poliție pentru o postare pe Facebook, este un „exemplu clar al modului in…

- Parlamentarii USR si Forta Dreptei au sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala pe legea Ciuca-Ciolacu care protejeaza marii evazionisti si ii scapa total de raspundere penala daca achita prejudiciul de sub un milion de euro. Marcel Ciolacu a explicat ca proiectul de lege privind masurile pentru consolidarea…

- Majorarile salariale de care ar urma sa beneficieze cadrele didactice in 2024 vor fi eliminate din „Ordonanța trenuleț”, urmand sa fie emis un act normativ separat, au anunțat, joi, liderii sindicali din Educație, la finalul discuțiilor avute la Guvern cu premierul Marcel Ciolacu și cu miniștrii Finanțelor…

- Președinții PSD și PNL, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, au depus la Senat un proiect de lege care prevede inasprirea unor pedepse pentru evaziunea fiscala și introducerea unor fapte noi care vor fi considerate evaziune fiscala. ”Scopul primordial al legii este recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului…

- Vizita lui Ciolacu in SUA: lecții de democrație cu iz de patiserie. Americanii de la protocol au știut exact ce sa-i ofere premierului roman Marcel Ciolacu la masa. Pateuri, ca doar toata lumea a aflat de afacerea cu merdenele de la Buzau, cu care șeful PSD și-a inceput cariera. Jurnalistul Cristian…