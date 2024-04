Stiri pe aceeasi tema

- De Ziua Pacalelilor, Ambasada Frantei in Romania anunta ca a inscris in patrimoniul gastronomic "carnatul de Plechequoi", dupa infratirea dintre orasele Buzau si Plechequoi-sur-Loire, scrie News.ro.

- Ambasada Franței la București transmite un mesaj aparent serios, in care precizeaza ca produsul numit “Carnatul de Plechequoi” (“La saucisse de Plechequoi”) a fost inscris in patrimoniul Franței. Acest mesaj a fost postat pe internet de Ambasada Franței in dimineața de 1 aprilie, ceea ce sugereaza ca…

- Conducerea Parlamentului a fost informata de presedintele Klaus Iohannis ca a aprobat tranzitarea prin Romania a echipamentelor donate de catre Finlanda Ucrainei si instruirea unui numar de aproximativ 50 de militari. Informarea a fost transmisa comisiilor de aparare si va intra la vot pe ordinea de…

- Vremea se va raci progresiv incepand de miercuri, 6 martie, iar in mai multe regiuni ale țarii vor fi intervale cu precipitații slabe sau moderate, in general sub forma de ploaie in zonele joase. Așa cum se intampla adesea, perioada Babelor aduce o vreme dinamica și in acest an. Dupa mai multe zile…

- Partidul cancelarului austriac Karl Nehammer, OVP, care participa la Congresul PPE de la București, nu va fi de acord cu manifestul PPE, deoarece conține și „linii roșii”, cum ar fi energia nucleara sau extinderea Schengen, relateaza publicația austriaca Kurier. „Avem poziții clare și o atitudine clara…

- Douasprezece perchezitii au loc, luni, in judetele Ilfov si Mures, intr-un dosar privind scolarizarea fictiva a unor cetateni italieni care au obtinut ilegal diplome pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist in UE, fara a cunoaste limba romana si fara a frecventa cursurile sau stagiile…

- Comisia Europeana a anunțat, vineri, ca ajutorul de stat de aproape 34 milioane de euro acordat de Romania pentru Blue Air in anul 2020 este incompatibil, iar instituția ordona recuperarea sa. Comisia Europeana a decis ca planul de restructurare a companiei aeriene Blue Air nu a fost in masura sa restabileasca…

- Primii romani morți de frig in acest an sunt din Buzau, respectiv Galați. Cele patru persoane și-au pierdut viața dupa ce minimele au coborat pana la minus 18 grade Celsius. O femeie in varsta de 79 de ani, din Galați, a fost gasita de vecini in curtea unei locuințe. Aceasta era imbracata intr-un capot…