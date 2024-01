Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, luni seara, ca, in 11 puncte termice din 1.000, furnizarea agentului termic este sub parametri. ”Apa este calduta in loc sa fie calda. Asta inseamna 100-110 scari de bloc”, a transmis primarul general, precizand ca nici nu se va interveni in aceste…

- Circa 1.000 de blocuri din București au ramas fara apa calda și caldura din cauza unei avarii la magistrala Grivița, in zona Șoselei Grozavești, anunța compania Termoenergetica. Cel mai afectat este Sectorul 1, dar probleme sunt și in Sectoarele 2,5 și 6. Termenul de remedierie este 10 ianuarie 2024,…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) s-a adresat instanței pentru a obliga autoritațile locale din București sa depuna toate eforturile pentru ca bucureștenii sa aiba apa calda și caldura. In aceste zile locuitorii d

- Dupa ce ca vremea s-a racit, in ultima perioada, și deja in multe apartamente din Capitala temperaturile par mai degraba ca afara, locuitorii a peste 200 de blocuri din București primesc o veste pe care n-ar fi vrut sa o auda. Vor ramane, timp de mai multe zile, adica pana vineri seara, fara apa calda…

- Furnizarea apei calde si a caldurii pentru circa 220 de blocuri din zona bulevardului Mihai Bravu va fi sistata pana vineri, la ora 23:00, pentru integrarea portiunilor de conducta inlocuita in santierele deschise pentru doua obiective din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, pe Magistrala…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni, la Podul Grant din București, unde a verificat stadiul lucrarilor, ca Ordonanta Guvernului cu noile masuri fiscale nu trebuia aprobata in forma actuala si ca „este o grava ingerinta a nationalului in autonomia locala”. „Nu e normal ca o autoritate centrala…

- Sute de blocuri din București au ramas fara apa calda, existand mai multe probleme de rețeaua de termoficare. Ministrul Energiei il considera vinovat pe Nicușor Dan pentru situația nefavorabila in care se afla locuitorii Capitalei. Deși a promis ca va face schimbari și va reabilita conductele, acest…

- Se anunța inca o iarna grea pentru bucureșteni, apa calda și caldura raman in continuare un lux, iar ministrul Energiei de vina pe primarul general, Nicușor Dan, pentru situația din Capitala.