Primaria Sectorului 2 a anunțat pe SEAP inceperea licitației pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar crearii unei linii de tramvai peste pasajul Doamna Ghica. La inceputul lunii septembrie, pasajul Doamna Ghica se deschidea. Insa, in ciuda deschiderii acestuia, traficul in zona era in continuare ingreunat. Din acest motiv, primaria sectorului 2 ia in calcul realizarea unui tronson dublu de tramvai, nou, precum si amenajarea si reconfigurarea domeniului public adiacent, pe o lungime de aproximativ 5,9 kilometri. Valoarea contractului este de 4,4 milioane lei, iar durata este de 18 luni.…