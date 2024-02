Condamnat la 18 luni de închisoare pentru că a furat mâncare de 360 de lei Magistratii Judecatoriei Braila l-au condamnat la o pepdepsa de 1 an și 6 luni de inchisoare cu executare pe un tanar cu antecedente penale, acuzat ca a furat de sapte ori mancare din diverse hypermarket-uri.Conform informatiilor de la dosarul cauzei, individul, care avea doar studii primare, “a recunoscut sincer ca a furat de pe rafturile hypermaketurilor, in mai puțin de șase luni, șase pachete cu somon afumat, doua baghete de crap, doua batoane de salam, patru bucați de macrou congelat, patru conserve de ton și doua perechi de șosete, in valoare de 360 de lei”. Desi prejudiciul a fost unul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul se afla in inchisoare din 20 ianuarie 2023, dupa ce a fost acuzat ca a violat o tanara in baia unui club de noapte din Barcelona, pe 31 decembrie 2022.In timp ce parchetul a cerut noua ani de inchisoare, acuzarea a susținut ca Dani Alves ar trebui sa primeasca pedeapsa maxima de 12 ani.…

- Un barbat a fost condamnat la Cluj pentru ca a furat telefonul mobil din mana unei persoane. Fapta s-a petrecut in urma cu 4 ani insa sentința a venit abia acum. Barbatul a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu executare. Acesta nu și-a recunoscut fapta in fața magistraților și spune ca era drogat…

- Avram Gal, patronul Transilvania Steakhouse, a fost condamnat la inchisoare cu executare de Tribunalul București. Gal mai are o șansa, pentru ca sentința nu este definitiva.Avram Gal, cel care vindea burgerii cu 6000 de euro, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare.Judecatorii l-au condamnat…

- Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare, in dosarul denumit de presa „afacerea Bygmalion”! Are legatura cu fondurile folosite in campania prezidențiala a lui Sarkozy! Așadar, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la inchisoare cu executare…

- Un barbat a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare de catre Judecatoria Turda, in 29 decembrie 2023 , dupa ce a fost prins la furat de nuci, cantitatea pe care o avea asupra lui fiind de circa 5 kilograme. In dosar au fost implicate 3 persoane, toate fiind cercetate pentru talharie. Incidentul…

- Un barbat din Constanța a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru ca a furat 1 leu. Victima lui - un copil de 11 ani, pe care individul l-ar fi bruscat, spun magistrații. Talharia a avut loc in fața unui magazin din comuna Mihail Kogalniceanu și a fost surprins de camerele de supraveghere, imaginile…

- Fostul consilier al Papei Francisc, cardinalul Angelo Becciu, a fost condamnat la cinci ani și jumatate de inchisoare. Acesta este acuzat ca a savarșit infracțiuni financiare, in special deturnare de fonduri. Cardinalul Angelo Becciu, in varsta de 75 de ani, este demnitarul Bisericii Catolice cu rangul…